Skal ha kjørt i 150 kilometer i timen

22. august i år må en 35 år gammel mann møte i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for mye galt i forbindelse med en biltur som fant sted på Jæren 19. januar i år.

Omkring klokken 11.40 i Opstadveien i Hå ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om å stanse.

Klokken 11.45 samme dag skal han ha kjørt i Buevegen i retning Varhaug sentrum. Her skal farten hans blitt målt til 77 kilometer i timen i 50-sone.

Omtrent samtidig med dette skal han ha kjørt i Ånestadvegen i Hå. Her skal farten hans ha blitt målt til 74 kilometer i timen i 40-sone.

Klokken 11.50 samme dag skal han ha kjørt i Opstadvegen i Hå. Her skal farten hans ha blitt målt til 150 kilometer i timen i 80-sone.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av uaktsom kjøring under kjøreturen. Dette ved at han kjørte forbi flere biler, noe som skal ha medført at møtende trafikk måtte bremse for å unngå sammenstøt.

Kjøringen skal også ha funnet sted uten at 35-åringen hadde gyldig førerkort.

