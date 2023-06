Kjørte for fort på sparkesykkel

Den 38 år gamle kvinnen møtte ikke da saken mot henne var oppe i Stavanger tinghus.

14. januar i fjor, omkring klokken 18.40 kjørte hun en elsparkesykkel som hadde en motorkraft til at den kunne kjøre i 42,2 kilometer i timen uten at denne var meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker.

En politibetjent har forklart at han ble oppmerksom på en sparkesykkel som kjørte i veibanen og holdt høy hastighet. Ut fra speedometeret i bilen han kjørte antok han at sparkesykkelen holdt en hastighet rundt 40 km/t. Politibetjenten fulgte etter sparkesykkelen og kom noe senere i kontakt med føreren. Ut fra de undersøkelse som ble gjort på stedet fant politibetjenten grunnlag for å ta beslag i sparkesykkelen, på bakgrunn av antagelsen om hvor høy hastighet denne kunne holde, og at den ikke var påsatt noe lovlig kjennemerke.

Kvinnen har forklart at hun ikke har godtatt forelegget hun har fått på grunn at sparkesykkelen er lovlig kjøpt og at hun ikke kjørte forere enn 24 til 27 kilometer i timen.

Sparkesykkelen ble testet av politiet i sammarbeid med Statens vegvesen i september i fjor. Testresultatene viste at sparkesykkelen kunne holde en hastighet på 42,2 km/t.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til å betale en bot på 6600 kroner og 5000 kroner i saksomkostninger.

I tillegg fikk hun inndratt sparkesykkelen til fordel for staten.

[ Spisested med burger på menyen gikk konkurs ]