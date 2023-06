Mandag klokken 12.19 melder politiet at en bil har kjørt inn i en hage, og truffet en terrasse.

Dette skal ha skjedd i Tostenkroken på Hundvåg.

Det er en person involvert.

Føreren er en kvinne, og hun er ved bevissthet, melder politiet.

Brannvesenet skriver på Twitter at en personbil har kjørt ut av veien, gjennom to hager, og står nå fast under en terrasse.

Det skal være store materielle skader.