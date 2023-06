Tatt for ruskjøring to ganger på samme dag

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

23. desember i fjor, omkring klokken 14.00 kjørte han bil fra Vinmonopolet i Egersund opp til en bensinstasjon ved Eideveien. Før han kjørte hadde han brukt narkotiske tabletter. På bensinstasjonen kom politiet og tok ham med til blodprøvetaking etter at de mistenkte ham for kjøring i ruset tilstand.

Ifølge 28-åringen var han usikker på om politiet samtidig informerte ham om at førerkortet ble beslaglagt da blodprøven ble tatt. Etter blodprøvetakingen dro 28-åringen tilbake til bensinstasjonen og kjørte bilen tilbake til parkeringsplassen ved Vinmonopolet.

Kjøringen ble avdekket på film tatt opp av bensinstasjonens kamera. I etterkant har politiet tatt kontakt med ham vedrørende denne andre kjøringen, og han har erkjent straffskyld for forholdet.

Retten kom også til at han skulle dømmes for kjøring uten gyldig førerkort i forbindelse med den siste kjøringen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han ble dømt for ruskjøring i mai 2021. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 28-åringen uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 22 dager og 40.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten for alltid.

[ Firma som har drevet med leker gikk konkurs ]