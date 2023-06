Kvinne (68) tatt med amfetamin

Den 68 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

7. mai 2021, omkring klokken 18.50 var politiet hjemme i boligen hennes og foretok en ransaking.

I den forbindelse ble det funnet 78,83 gram amfetamin og 35 narkotiske tabletter.

«Det er flere formildende momenter i saken. For deler av stoffet, spesielt det som ble funnet under vasken (16,7 gram), må det legges til grunn at det hadde en svært lav styrkegrad. Når det gjelder amfetaminets styrkegrad, må den være under 20 prosent for å få nevneverdig betydning for straffutmålingen. Det har stor betydning dersom amfetaminet har så lav styrkegrad at injeksjon med sprøyte er upraktisk», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på svært lang saksbehandlingstid.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 150 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på fem måneder.

