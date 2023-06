Hadde en promille på 2,38 da han ble tatt av politiet

Den 46 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

23. desember i fjor, omkring klokken 21.10, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 22.35 samme kveld viste en promille på 2,38.

«Siktede har kjørt over en ikke ubetydelig veistrekning, og han kjørte bl.a. inn i et boligfelt hvor det lett kan ferdes myke trafikanter. Det framgår av politiets anmeldelse at politiet rykket ut etter melding om svært vinglete kjøring under høy hastighet. Farepotensialet ved kjøringen var stort. Retten er enig med påtalemyndigheten i at forholdet i utgangspunktet kvalifiserer til fengsel i 30 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 46-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 26 dager. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 85.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Firma som har drevet med leker gikk konkurs ]