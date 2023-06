Aggressiv mann på Mablis

Fredag kveld, klokken 22.30, ble politiet tilkalt etter at en mann i 20-årene opptrådte aggressivt og var ufin mot vektere på Mablis.

Mannen ble innbrakt og satt i arrest.

Anmeldt for urinering

I Sandnes, rundt klokken 3, ble en mann i 20-årene anmeldt av politiet.

Mannen skal ha urinert i Langgata.

Slagsmål

Litt lenger sør i fylket, i Egersund, ble politiet tilkalt etter at to personer havnet i et slagsmål i sentrum. Dette skal ha skjedd klokken 23.25.

En person blødde fra ansiktet, ifølge politiet.

En mann i 20-årene ble besluttet pågrepet. Mannen ble satt i arrest og anmeldt.