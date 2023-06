Mistenkelig dødsfall: Politiet har mottatt obduksjonsrapport

Politiet har mottatt endelig obduksjonsrapport etter at Espen Simonsen (32) ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn 20. februar.

– Ifølge obduksjonsrapporten kan det ikke utelukkes at dødsårsaken skyldes sykdom, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Politiet skal gjøre flere undersøkelser opp mot obduksjonsrapporten.

Siktelsen ikke endret

En mann i 30-årene ble 24. mars siktet for grov kroppsskade med døden til følge og likskjending.

– Siktelsen er ikke endret, men dette er noe vi fortløpende tar stilling til og vurderer i forhold til informasjonen som tilflyter saken, sier Byberg Malmin.

Fortsatt gjenstår både taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Det er så langt gjennomført cirka 130 vitneavhør.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen må vi være tilbakeholdne med opplysninger om hvilke konkrete etterforskningsskritt vi gjennomfører, eller planlegger for. Dette gjelder også opplysninger som har kommet fram i løpet av avhør og gjennom andre undersøkelser. Det vi kan si er at arbeidet med vitneavhør fortsatt pågår, og at det etter hvert kan bli aktuelt å avhøre siktede på nytt, sier Byberg Malmin.