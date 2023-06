Må ut med 69.000 kroner for cannabiskjøring

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

20. mars i år, omkring klokken 20.40, kjørte han bil i Klepp til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 21.00 viste en påvirkening tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handet forsettlig.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til fengsel i 14 dager, samt en bot på 70.300 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel. Det ble også påstått tap av førerrett for en periode på to år.

«I dette tilfellet legges det i skjerpende retning vekt på den høye påvirkningen. Til tross for at det ikke er påpekt skjerpende forhold ved selv kjøringen, har siktede ved å kjøre med en så høy påvirkningen likevel utgjort en trafikksikkerhetsrisiko for både seg selv og andre. I formildende retning legges vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse, jf. straffeloven § 78 bokstav f. Tilståelsen har lettet pådømmelsen av saken og har derfor hatt prosessøkonomisk betydning», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 14 dager. Når det gjaldt botens størrelse viste retten til at 29-åringen har en brutto månedslønn på 46.000 kroner. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 69.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

