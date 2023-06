Mann ble tatt for ruskjøring

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 25. februar i år, omkring klokken 17.00, kjørte han bil i Sandnesveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter, amfetamin og GHB. En blodprøve tatt av ham klokken 17.30 viste en påvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, at det ikke var tvil om at 45-åringen hadde gjort det han er siktet for og at han i det minste har vært uaktsom med tanke på at han har vært påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at politiet opplevde 45-åringen som nervøs ved at han skalv, hadde unormalt store pupiller og var blank i huden.

«Kjøringen fant sted en lørdag ettermiddag på en strekning på rundt fire kilometer. Utover den fare ruspåvirkningen i seg selv medfører kan ikke retten se at det forelå straffeskjerpende omstendigheter ved selve kjøringen. Det oppsto ingen konkrete faresituasjoner», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen fastsatt til ubetinget fengsel i 16 dager.

I tillegg ble han også dømt til å betale en bot på 55.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år regnet fra den 25. februar i år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må i fengsel for kjøring uten førerkort ]