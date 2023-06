Skal ha bitt politibetjent i støvelen

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 40 år gammel kvinne fra Stavanger.

6. september 2021, omkring klokken 21.30 skal hun ha befunnet seg utenfor et apotek i Stavanger. I forbindelse med at politiet kontaktet henne under et ordensoppdrag, skal hun ha sparket og spyttet mot politipatruljen uten å treffe. Hun skal ha videre sagt flere ganger at hun skulle drepe og voldta en politibetjent.

I forbindelse med at hun skulle fraktes til arresten i Stavanger politistasjon skal bun ha bitt en politibetjent i støvelen, samt å fortsatt si at hun skulle «ta» politibetjenten og de øvrige polititjenestepersonene som var til stede, eller lignende.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 16. juni.

[ Politiet ville ha 112.313 kroner av mann etter at han ble tatt for promille ]