Må i fengsel for kjøring uten førerkort

Den 74 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

15. mars i år, omkring klokken 00.39, kjørte han bil på Klepp til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Dermed fant retten det bevist at 74-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han skulle dømmes for forholdet.

«Siktede er bøtelagt tidligere for til sammen fem kjøringer uten gyldig førerkort, første gang ved forelegg av 11.10.2022 hvor det var tale om ett tilfelle, og siste gang ved forlegg av 13.02.2023 som blant annet omhandlet fire slike kjøringer. Siktede skal følgelig nå svare for sin sjette overtredelse av veitrafikkloven § 24 første ledd. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende med styrke ved en slik gjentakende opptreden. Det er straffeskjerpende at siktede gang på gang har vist en markant manglende respekt for lovgivningen på dette punkt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det i utgangspunktet skal gis en kortere ubetinget fengselsstraff for kjøring uten førerkort mer enn fire ganger.

Samtidig la retten vekt på 74-åringens uforbeholdne tilståelse, noe som har medført en prosessøkonomisk besparelse ved at saken ha kunnet gå som en tilståelsesdom.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.

