Tatt for kjøring i cannabisrus – lurte på om han kunne ha fått i seg feil kakestykke

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. oktober i fjor, omkring klokken 16.50, kjørte 44-åringen bil fra Storhaug i retning Mariero. Da han passerte Kilden ble en politipatrulje oppmerksomme på ham og bestemte seg for å foreta en kontroll av ham. Da han ble stanset på Mariero ga en spyttprøve utslag på cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 17.07 viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

44-åringen forklarte til en politibetjent på stedet at han hadde vært på besøk hos en venn som får medisinsk cannabis noen dager tidligere. Der hadde han spist et kakestykke som han tenkte kunne ha inneholdt cannabis.

I retten forklarte han at han kjente at det var en granlignende smak i sjokoladen som han gjenkjente som følge av at han har vært i rusmiljøet tidligere. Dette medførte at han bestemte seg for å ikke ta flere kakestykker. Han visste at vennen hans brukte medisinsk cannabis, og lurte på om han kanskje hadde fått feil kakestykke.

«Retten finner det utvilsomt at tiltalte i det minste handlet uaktsomt da han etter noe tid kjørte til tross for at han tidligere hadde fått i seg noe han gjenkjente som rusutløsende. Tiltalte har således handlet med tilstrekkelig skyld, og skal etter dette dømmes for overtredelse av veitrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og 36.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Kvinne mistet førerkortet og må i fengsel for å ha kjørt for fort med sportsbil ]