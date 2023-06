Politiet ville ha 112.313 kroner av mann etter at han ble tatt for promille

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

18. februar i år, omkring klokken 05.25 kjørte han bil på Jærvegen til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 05.54 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,53 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,06.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til 21 dagers betinget fengsel samt en bot på 112.313 kroner med en subsidiær fengselsstraff på 15 dager. De har videre foreslått at mannen skal idømmes tap av førerretten for en periode av 20 måneder samt at han må ta full ny førerprøve ved gjenerverv av førerretten.

Når det gjaldt botens størrelse kom retten til at påtalemyndighetens forslag var for høyt. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 60.000 kroner.

Ellers ble han dømt til betinget fengsel i 21 dager og tap av førerretten i 20 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

