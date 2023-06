Kjørte bil mens han var påviket av kokain og ecstasy

32-åringen erkjente seg delvis skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 7. desember i fjor, omkring klokken 00.40 kjørte han bil på Madlaveien til tross for at han var påvirket av narkotika.

En politipatrulje ble oppmerksomme på en bil der eieren av denne ikke hadde gyldig førerkort. De besluttet å stoppe bilen og la seg bak den med blålys og sirener. 32-åringen stanset etter 2,3 kilometer ved Møllebukta. Han hadde da to passasjerer i bilen.

En blodprøve viste at han var påvirket av kokain, amfetamin og ecstasy tilsvarende en promille på over 0,2. Blodprøven viste også at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

32-åringen forklarte at han hadde brukt amfetamin, kokain og ecstasy dagen før, at han hadde resept på de narkotiske tablettene og at han hadde tatt medisinen slik den var foreskrevet av legen forut for kjøringen. Dermed kom retten til at den skulle se bort fra påvirkningen av de narkotiske tablettene, og at han kun skulle dømmes for å ha kjørt med en påvirkning tilsvarende en promille på over 0,2.

I tillegg kom retten til at han hadde kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at straffen for begge forholdene skulle være en bot på 16.000 kroner.

[ Kvinne mistet førerkortet og må i fengsel for å ha kjørt for fort med sportsbil ]