Hadde 87 gram amfetamin i en magetaske

Den 43 år gamle mannen erkjente straffskyld for de aller fleste postene i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at 43-åringen 12. august i fjor, omkring klokken 2025 kjørte motorsykkel i Haugåsveien i Stavanger. I en svart magetaske oppbevarte han til sammen 87,15 gram amfetamin og i en sekk hadde han to bærbare PC-er. Motorsykkelen var tidligere meldt stjålet fra rettmessig eier, og 43-åringen ble stoppet av politiet i området ved bensinstasjonen i Haugåsveien. Tiltalte ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking og denne viste at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en alkoholkonsentrasjon på over 1,2 promille. Kjøringen fant også sted uten at 43-åringen hadde gyldig førerkort.

43-åringen forklarte i retten at han visste at stoffet i magetasken var amfetamin og at motorsykkelen og PC-ene var stjålet. Motorsykkelen og den ene PC-en skulle han levere til en annen for å få betalt gjeld han hadde, den siste PC-en skulle han beholde selv eller selge. 43-åringen forklarte også at han hadde ruset seg før kjøringen, at han var klar over at han kjørte i ruset tilstand og at han ikke hadde gyldig førerkort eller gyldig kompetansebevis.

Han ble også dømt for to andre tilfeller av ruskjøring, samt kjøring uten gyldig førerkort, sykkeltyverier, oppbevaring av narkotika og bæring av kniv.

Straffen ble fengsel i ett år og ni måneder der tre måneder av straffen ble gjort betinget, samt en bot på 10.000 kroner.

Straffen er en fellesstraff med en tidligere dom fra januar i fjor.

