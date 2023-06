Sparket politibetjent i ryggen

Den 23 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Om kvelden den 9. september i fjor fikk politiet melding fra beboer på Randaberg som gikk ut på at en fremmed person forsøkte å ta seg inn i huset hennes. To politibetjenter rykket ut til boligen, hvor de traff på 23-åringen på terrassen sammen med minst en annen person. 23-åringen framsto som anspent, urolig og utilgjengelig for dialog, noe politibetjentene antok skyldtes inntak av rusmidler. Politiets antakelse på

Basert på informasjon fra kvinnen som meldte ifra og egne observasjoner vurderte politibetjentene tiltalte som uberegnelig. De ønsket derfor å få ham bort fra stedet, få kontroll på ham og å ta ham med i arresten slik at han kunne sove av seg rusen der.

23-tok frivillig hendene bak på ryggen slik at politiet kunne sette på ham håndjern, men da han ble ført bort fra stedet gjorde han et utfall slik at den ene politibetjenten falt i bakken. Dette førte til at han selv ble lagt i bakken og mens han lå på magen sparket han hardt bakover slik at den ene politibetjenten ble truffet i ryggen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse. I den forbindelse viste retten til at han framstår som oppriktig angrende og ga uttrykk for å skamme seg over egen oppførsel.

I tillegg ble det lagt vekt på at saken var blitt noe gammel uten at 23-åringen kan lastes for dette. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 18 dagers fengsel der han får fradrag for tre dager i varetekt.

