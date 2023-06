Leketøysbutikk gikk konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at Leketøykvadraten AS ble slått konkurs. Bakrunnen for det var et krav på 670.464 kroner i skyldig moms med mer.

Firmaet har drevet leketøysbutikken Ringo i Solakrossen 2 og har tidligere holdt til på Kvadrat. Butikklen omsatte for nesten 5,5 millioner kroner i 2021.

Saksøkte erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløp. Saksøkte erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkte har erkjent å være insolvent. Det ble videre den 31.03.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte uten å oppnå betryggende sikkerhet for kravet, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skifteamling vil bli holdt 18. august.