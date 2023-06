Ble avskiltet i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et transportforetak blir anmeldt etter kontrollen for brudd på kabotasjeregelverket. Føreren kunne ikke dokumentere internasjonal last inn i landet og kunne dermed ikke fullføre kabotasjeoppdraget sitt.

Én varebil ble avskiltet for manglende periodisk kjøretøykontroll (PKK). Sist godkjente PKK var i desember 2021.

Det ble gitt fem bruksforbud for mangler ved sikring av gods. Alle bruksforbudene ble opphevet på stedet da sjåførene fikk sikret godset forskriftmessig.

De fleste sjåførene hadde alt i orden under kontrollen og kunne fortsette transporten uten opphold på Krossmoen.

