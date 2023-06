Mistet førerkortet samme dag som han hadde kjøpt ny bil

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

28. april i år, omkring klokken 13.26, ble han stoppet av politiet på E 134 i Øvre Eiker etter at han hadde kjørt i 144 kilometer i timen i 80-sone.

21-åringen forklarte i retten at han hadde kjøpt ny bil og mistet lappen sammen dag. Han forklarte også at han var giret og ville teste bilen.

Ifølge 21-åringen var han dum og tenkte ikke over at det var 80 km/t på den strekningen han kjørte. Det var noen personbiler foran han som kjørte litt tregere enn fartsgrensen, og han at kjørte forbi disse.

21-åringen ble stoppet etter at politiet hadde målt farten hans med en lasermåler.

Ifølge 21-åringen fulgte han ikke med på speedometeret, men var klar over at han kjørte i en 80-sone og betvilte ikke målingen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, og viste til anmeldelse og laserlogg. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 21-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Straffen ble ubetinget fengsel i 20 dager. Han mistet også førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

