Mann ble tatt for promillekjøring

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. april i år, omkring klokken 01.15, kjørte han bil på Nordsjøvegen i Klepp til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve viste en promille på 0,76, mens en blåseprøve viste en promille på 0,58.

«Uansett har siktede kjørt bil i en tilstand som er over lovlig grense, og han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Han har handlet uaktsomt», heter det i dommen.

Retten kom til at den skulle legge til en grunn en promille på 0,58 og i forbindelse med straffeutmålingen ble det også lagt til grunn at 27-åringen hadde hatt til hensikt å kjøre en lang strekning. Samtidig fikk han noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og 40.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

