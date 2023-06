Lasten var for lang – måtte finne fram sagen

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To lastebiler var merket med spesialtransport til tross for de var tomme. Lastebilene fikk bruksforbud fram til forholdene var ordnet.

Tre lastebiler hadde feil vektårsavgift.

Tre foretak fikk gebyr for manglende bombrikke i lastebil på til sammen 24.000 kroner.

Tre lastebiler hadde tekniske mangler og fikk mangelapp på dette.

To sjåfører fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

Én lastebil hadde manglende lastesikring og fikk bruksforbud fram til det var ordnet.

Én lastebil fikk bruksforbud for feil bruk av gulblink.

Én spesialtransport var for lang i forhold til dispensasjon som var gitt. Løsningen her ble å kappe av det som var for langt.

Én lastebil hadde overlast og ble gitt et gebyr på 2900 kroner.

