Frisørsalong ble tvangsoppløst

Det var Clinic Rêver AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett. Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at vilkårene for å tvangsoppløse Clinic Rêver AS er oppfylt.

«Selskapet har regnskapsplikt, men har ikke sendt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2021 som Regnskapsregisteret kan godkjenne. Frist for å rette oppi forholdet er kunngjort av Regnskapsregisteret og fristen er utløpt. Tingretten kan da oppløse selskapet uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16–17. Retten har fått bekreftet fra Regnskapsregisteret at mangelen fortsatt ikke er rettet. Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 er etter dette oppfylt», heter det i kjennelsen.

Clinic Rêver AS har holdt til på Sandesletta i Sola og har drevet med frisering og skjønnhetspleie. Også firmaet Salong Grossisten AS, som har holdt til på samme adresse, ble tvangsoppløst på grunn av manglende innsendt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. august.

[ Firma som har drevet med mat gikk konkurs ]