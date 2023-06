Forklarte at det var en annen som hadde kjørt bilen

Den 51 år gamle mannen møtte nylig i Stavanger tinghus tiltalt for to tilfeller av ruskjøring. Han erkjente straffskyld for det ene forholdet, men nektet for at det var han som hadde kjørt bilen 23. februar i år.

Omkring klokken 10.50 den aktuelle dagen kjørte han en bil i Stavanger sentrum. En politibetjent bestemte seg for å ta en rutinekontroll av ham. Da han gikk fram til 51-åringen som satt i førersetet på bilen fikk han mistanke om ruskjøring. Han tok derfor en spyttprøve av tiltalte som slo ut på rusmidler. En blodprøve tatt av 51-åringen klokken 11.07 viste at han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin tilsvarende en promille på over 0,2.

51-åringen forklarte at hadde lånt bort bilen til en bekjent og kjørte ikke bilen selv. Den bekjente personen var ifølge 51-åringen forsvunnet da politibetjent kom og parkerte politibilen bak hans bil. Ifølge tiltalte satt han ikke i bilen da politiet kom, men var ti meter borte fra bilen. Tiltalte ville ikke opplyse hvem bilen var lånt ut til, men forklarte at bilen ble plassert der for at tiltalte skulle hente noen i denne.

Retten kom til at mannens forklaring var oppkonstruert og at han skulle dømmes for forholdet.

Retten kom også til at 51-åringen skulle dømmes for ruskjøring etter en kjøretur som fant sted 15. juni i fjor. Også da kjørte han bil i Stavanger sentrum og en blodprøve viste at han var påvirket tilvarende en promille på over 0,2.

Straffen ble betinget fengsel i 19 dager og 15.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 15 måneder og må betale 3500 kroner i bot.

