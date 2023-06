Tok fram pose med amfetamin i park

Den 46 år gamle mannen møtte ikke sa saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus. Retten kom til at hovedforhandlingen skulle gjennomføres til tross for dette.

2. september i fjor, omkring klokken 14.35, traff en politipatrulje på 46-åringen ved en park i Stavanger. Da politiet spurte ham om hva han hadde i vesken tok han fram en pose med hvitt pulver som 46-åringen sa var amfetamin.

Ifølge tiltalen var det snakk om 61,75 gram amfetamin. 46-åringen har heller ikke gitt forklaring til politiet omkring amfetaminet, og retten kom til at den skulle legge forklaringen til en politibetjent til grunn.

«Retten finner at tiltalte uten lovlig atkomst med viten og vilje har oppbevart det nevnte kvantum narkotika, og at han ved dette er skyldig i forsettlig narkotikaovertredelse etter straffebudet i straffeloven § 231 første ledd. Retten finner videre at kvantumet narkotika, som tiltalte var kjent med, er så vidt stort at overtredelsen objektivt og subjektivt er å anse som en grov narkotikaovertredelse», heter det i dommen.

Retten kom til at det var skjerpende at 46-åringen flere ganger tidligere er dømt for tilsvarende forhold. Samtidig la retten vekt på at overtredelsen ikke ville ha blitt oppdaget dersom 46-åringen ikke selv hadde åpnet vesken og vist patruljen narkotikaen han hadde på seg. Grunnen til dette var at politipatruljen i utgangspunktet var ute på et annet oppdrag da de så 46-åringen oppsøke en annen kjenning fra narkotikamiljøet i parken som er kjent for narkotikaomsetning.

Retten la også vekt på at saken var blitt svært gammel uten at 46-åringen kan lastes for dette.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i fire måneder. Han fikk også inndratt 61,75 gram amfetamin.

