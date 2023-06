19-åring skal ha ranet flere personer som var på byen

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 19 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder blant på flere tilfeller av ran.

7. april i år i Vågsgata i Sandnes skal han ha tvunget en mann til å gi ham klokken sin ved at han gikk bort til mannen og skal ha sagt at han skulle ha den klokken.

7. april i år i Vågsgata skal han ha tatt en jakke fra en mann ved å slå ham og/eller kommet med trusler som framkalte alvorlig frykt.

6. januar i år, omkring klokken 22.30, i Vågsgata 20A i Sandnes, skal han ha forsøkt å true to personer til å gi fra seg penger, bankkort eller mobiltelefon ved at han lot som han skulle slå dem og/eller ved å si «no mercy, neste gang skader jeg dere» eller lignende. Han lyktes ikke i dette da de to sprang fra stedet og ropte etter hjelp, hvorpå politiet ble tilkalt.

13. september i fjor skal han ha sparket en kvinne i hodet og revet av henne hårtuster.

11. april i år skal han ha slått en mann gjentatte ganger i ansiktet med flat hånd.

5. november i fjor, omkring klokken 22.50, skal han ha spyttet på en kvinne som befant seg på byen i Stavanger. Han skal også ha sparket henne i låret. Da han noe senere ble fraktet til arresten i politiet cellebil skal han ha sparket gjentatte ganger i politiets cellebil. Det skal ha ført til at venstre bakdør bøyde seg utover og det oppsto skader i døren som til sammen kostet 291.444 kroner å utbedre.

Tiltalen lyder også på bæring av kniv og en gasspistol samt oppbevaring av narkotika.

11. april i år, omkring klokken 19.00, skal han også ha ranet en mann ved Petrikirken i Stavanger. Ifølge tiltalen skal 19-åringen ha slått fornærmede gjentatte ganger med knyttet hånd og tilegnet seg en kortholder med flere kort og 12.000 kroner i kontanter.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Sandnes tinghus 22. juni.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning og oppreisning til de fornærmede.

