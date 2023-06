Stanset ikke for politiet – hadde en promille på 2,22

22. april i år, klokken 01.20, kjørte den 51 år mannen bil på Nærbø til tross for at han var påvirket av alkohol. I forbindelse med kjøringen stanset han heller ikke for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette med blinkende blålys, blinkende fjernlys og sirener.

51-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. Retten kom til riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og at han skulle dømmes for forholdet.

«Blodprøve tatt av siktede om lag en time etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,22 promille. Dette er en svært høy påvirkningsgrad, noe som er klart straffeskjerpende. Det er videre straffeskjerpende at siktede holdt en høy hastighet og ikke stanset for politiets kontroll. Dertil kommer det at noe av siktedes kjøring fant sted i Nærbø sentrum en natt til lørdag når det erfaringsmessig er en del annen ferdsel i område», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager og 64.500 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

