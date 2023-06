Matbutikk ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at butikken Minimarket Bryne AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 387.522 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Minimarket Bryne AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet og at de ikke var i stand til å gjøre opp for seg.

Butikken har holdt til i Storgata i Bryne og omsatte for nesten 11,2 millioner kroner i 2021. Minimarket Bryne AS fikk samme år et negativt resultat før skatt på litt over 1,3 millioner kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkte har erkjent å være insolvent. Det ble den 02.05.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 4. august.

