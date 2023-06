Fikk bruksforbud da slangen var så dårlig at det ikke var forsvarlig å fortsette ferden

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy ble stanset med piggdekk og fikk et gebyr på 1000 kroner for forholdet

Ett utenlandsk kjøretøy manglet vognkort, og da fikk vedkommende et gebyr på 500 kroner. Kjøretøyet fikk bruksforbud, til vedkommende kunne vise dokumentasjon for rådighet over kjøretøyet.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud da bremseslanger var så dårlige at det ikke var forsvarlig å fortsette ferden.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikt hindrende gjenstander i og ved frontrute

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for fiskeavrenning. De ble stående til lasten sluttet å renne.

Seks kjøretøy fikk en utvidet kontroll på bremserull. 1 av kjøretøyene fikk bruksforbud for manglende prestasjoner og fikk tillatelse å kjøre til nærmeste godkjente verksted.

Ett kjøretøy ble avskiltet, for ikke ha reparert kjøretøyet med en teknisk mangellapp innen tidsfrist.

Det ble også gitt diverse tekniske mangler der det gikk i sprukne bremseslanger, feil med bremser og sprukket vindu.

[ Ni bruksforbud og to avskiltinger i kontroll ]