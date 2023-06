Sparket politibetjenter da han han skulle settes inn i politibil

Den 33 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 14. august i fjor, omkring klokken 03.15, var han på byen i Stavanger.

Han hadde drukket alkohol og var full da politiet ba han om å fjerne seg. Dette gjorde han ikke og det besluttet at han skulle settes i arresten. I forbindelse med at han skulle settes inn i politiets cellebil sparket han etter politibetjentene. Han traff den politibetjenten i armen og den andre i brystet.

Retten kom til at 33-åringen hadde handlet forsettlig og at han skulle dømmes for forholdet. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 15 dager og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

