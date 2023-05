Skal ha kjørt mens han var påvirket fire ganger på fire måneder

21. juni i år må en 52 år gammel mann fra Sandnes møte i Sandnes tinghus blant annet for ruskjøring.

18. februar i fjor, omkring klokken 17.15, skal han ha kjørt en bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis, amfetamin og GHB.

16. mars i fjor, omkring klokken 12.40, skal han på nytt ha kjørt bil i Årsvollveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter, amfetamin, cannabis og GHB. Tiltalen lyder også på at han skal ha kjørt i 83 kilometer i timen i 70-sone samme dag.

Også den 17. mars i fjor skal 52-åringen ha kjørt bil til tross for at han var påvirket av narkotika. Denne gangen skal kjøringen ha funnet sted i Blidensol i Sandnes og ifølge tiltalen var 52-åringen påvirket av narkotiske tabletter, cannabis og amfetamin.

Tiltalen lyder også på at han kjørt bil i Sandnes 21. juni i fjor, omkring klokken 1250, til tross for at han var påvirket av cannabis, amfetamin og GHB.

16. november 2021 skal han også ha unnlatt å stanse for politiet på Forus til tross for at det var gitt tegn om at han skulle stanse. I forbindelse med dette skal han lagt seg ut i motsatt kjørefelt på venstre side av en midtdeler og kjørt i motsatt kjørefelt gjennom en rundkjøring, slik at det oppsto fare trafikkuhell.

I tillegg til fartsovertredelsen som skal ha funnet sted 16. mars i fjor må han også svare for ytterligere tre fartsovertredelser.

Tiltalen lyder også på fem tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

