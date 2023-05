Drev med salg – ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 35 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 230.006 kroner i skyldig moms og kr 1.299.373 kroner i skyldig skatt.

35-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med salg. I rettsmøtet som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett erkjente han at han var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble er avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Hans-Jakob Reinlund Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. august.

