Hadde 2003 gram hasj i boligen sin

Den 29 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Sandnes tinghus.

2. juni i fjor oppbevarte han 2003,36 gram hasj i boligen sin på Klepp. 29-åringen forklarte i retten at han hadde fått hasjen levert fra noen fra Østlandet én til to uker tidligere, og at hensikten var å røyke det selv og gi litt til venner på besøk. Ifølge 29-åringen røykte veldig mye på den tiden, minst 100 gram på litt over en uke, minst to gram i hver røyk.

5. februar 2020 forledet han også en mann til å betale seg 9500 kroner via Vipps som betaling for en mobiltelefon han hadde annonsert for salg på nettstedet Finn.no. Ifølge 29-åringen hadde han til hensikt å beholde pengene, uten å gi fra seg telefonen. Han mottok pengene, men leverte aldri telefonen.

Retten kom også til at 29-åringen skulle dømmes for vold og trusler.

14. februar i fjor dro 29-åringen uanmeldt hjem til fornærmede. Bakgrunnen for det var uenighet om kjøp av en bruktbil. Etter en diskusjon omkring dette slo 29-åringen i ansiktet slik at tre av tennene til fornærmede knakk. Han truet også fornærmede med en kniv og kom med verbale trusler mot ham.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 29-åringen tidligere er dømt for narkotika, vold og trusler.

Straffen ble fengsel i ett år og to måneder der åtte måneder ble gjort betinget mot at han gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Han ble også dømt til å betale 35.950 kroner i erstatning til mannen han slo, og 9.595 kroner til mannen han lurte i mobiltelefonsalget.

