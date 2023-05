Forklarte at det oppsto en nødssituasjon som gjorde at hun måtte kjøre med promille

Den 47 år gamle kvinnen erkjente straffskyld du hun møtte i Sandnes tinghus.

6. juni i fjor, omkring klokken 22.00, kjørte hun bil på E 39 ved Skeiane i Sandnes til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Retten kom til at den etter bevisførselen var helt sikker på at tiltalte, til tid og sted som nevnt i tiltalen, kjørte personbil som beskrevet, under selvforskyldt påvirkning av alkohol. Kjøringen foregikk blant annet på E 39, i noen kilometer, i nordgående retning. Hun vinglet under kjøringen, og en bilist varslet politiet. 47-åringen ble stoppet av en politipatrulje på E 39, like ved Skeiane, og ble tatt med til legevakten for blodprøve.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for å ha kjørt bil med en promille på over 1,2.

«Tiltalte forklarte i retten at hun måtte kjøre bilen fordi det oppsto en nødssituasjon, som gjorde at hun måtte komme seg bort. Hun ville imidlertid ikke utdype hva dette gjaldt. Retten mener at det klart ikke foreligger grunnlag for straffritak på grunn av nødrett, da tiltalte hadde flere rimelige handlingsalternativer sett opp mot faren hun utsatte andre for ved å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Herunder kunne hun ha varslet politiet eller ringt etter en drosje», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kvinnen er dømt for promillekjøring tidligere.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 25 dager og 10.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten for alltid.

