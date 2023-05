19-åring tatt for promillekjøring

19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. februar i år, omkring klokken 01.30 ble han stoppet av politiet ved en bensinstasjon i Stavanger. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 02.02 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,71 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,42.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og rusmiddelundersøkelse. Med det som bakgrunn kom retten til at han forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I formildende retning ble det lagt vekt på at kjøringen foregikk over en kort strekning og 19-åringens erkjennelse av straffskyld.

Straffen ble ubetinget fengsel i 15 dager og 10.000 kroner i bot. I tillegg mistet han førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Solgte reker – gikk konkurs ]