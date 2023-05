Lærer valgte å svindle Nav for å få pengene han mente han hadde krav på

Mannen i 50-årene erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Mannen erkjente at han i perioden 24. oktober 2020 til 27. februar 2021 innleverte elektroniske meldekort til NAV hvor han unnlot å føre timer som var faktisk arbeidet ved en skole i perioden 12. oktober 2020 til 19. februar 2021. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger på til sammen 134.770 kroner.

«Tiltalte forklarte at han var klar over at han ga feil opplysninger til Nav, men begrunnet det med at han mente han hadde utestående hos Nav og at dersom han hadde gitt korrekte opplysninger ville han ikke fått utbetaling og følgelig ikke hatt penger til å komme seg på arbeid. At tiltalte mente han hadde et krav mot Nav gir ikke tiltalte rett til å gi ukorrekte opplysninger og det gir heller ikke noe rettmessig krav på utbetaling av dagpenger på et sviktende grunnlag. Tiltalte har således begått bedrageriet med forsett i det han var klar over at han ga feilaktige opplesninger som medførte urettmessig utbetaling av dagpenger. Retten trenger i denne forbindelse ikke ta stilling til om tiltalte faktisk har noe utestående krav hos Nav», heter det i dommen.

Retten kom til at han også skulle dømmes for å ha kommet med falsk forklaring til offentlig myndighet.

«Som Høyesterett flere ganger har understreket, gjør det seg gjeldende særlige allmennpreventive hensyn ved trygdemisbruk. Det dreier seg om misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og riktig beskrivelse av sin økonomiske og sosiale situasjon. For mange vil sperrene mot å begå denne form for kriminalitet være lav, siden det er fellesskapet og ikke enkeltpersoner som er offer for forbrytelsen. Det er derfor av grunnleggende betydning at denne type overtredelser møtes med en følbar reaksjon», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at saken har blitt noe gammel uten at læreren kan klandres for det.

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

