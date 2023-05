Kjørte bil i Stavanger sentrum mens han var påvirket av piller og amfetamin

Den 49 år gamle mannen erkjente straffskyld for samtlige tiltaleposter da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. november 2021, omkring klokken 00.10 kjørte han bil i Stavanger sentrum til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2.

31. august i fjor, omkring klokken 11.20, kjørte han bil i Hanaveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2. I forbindelse med denne kjøreturen hadde han heller ikke gyldig førerkort.

Han hadde helle ikke gyldig førerkort sa han 18. og 25. juli i fjor kjørte bil på Sørlandet. I forbindelse med den siste kjøringen ble farten hans også målt til 72 kilometer i timen i 60-sone.

«I skjerpende retning vises det til de sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved reaksjonsfastsettelsen for samtlige tiltaleposter. Når det særlig gjelder tiltalebeslutningens pkt. I a og b vises det til at tiltalte har kjørt bil i sterkt påvirket tilstand på steder og til tider hvor det vanligvis er mange andre ferdene, og han har ved sin opptreden utsatt disse for en uakseptabel risiko», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på at 49-åringen har erkjent straffskyld for samtlige forhold, selv om tilståelsen har hatt liten betydning for oppklaringen og iretteføringen av saken.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 36 dager, samt en bot på 33.000 kroner.

Han mistet også førerretten i fem år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

