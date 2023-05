Verksted slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Nfh 210510 AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 945.681 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Nfh 210510 AS har hatt adresse på Herbarium i Stavanger og har hatt som formål å drive med reparasjon av mobiltelefoner og datautstyr.

Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Det ble den 03.02.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 30. juni.

