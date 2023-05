19-åring ble tatt for promillekjøring

19-åringen fra Bryne kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

18. juni i fjor, omkring klokken 23.37 kjørte han bil på Klepp til tross for at han var påvirket av alkohol.

«Retten finner at kjøring i påvirket tilstand i seg selv er svært risikofylt og siktede har ved kjøringen utsatt både seg selv og medtrafikanter for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. Blodprøver tatt av siktede noe etter kjøringen viser at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 1,49 promille. Dette er en høy påvirkningsgrad, noe som er klart straffeskjerpende. Det er videre skjerpende at kjøreturen var av en viss varighet og fant sted på veier med en del trafikk», heter det i dommen.

Dermed ble straffen fengsel i 18 dager og 15.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve.

