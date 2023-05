Feil på flere tilhengerfester

Det var under Statens vegvesens kontroll på E 39 på Sokn 16. mai at to vogntog fikk kjøreforbud etter at tilhengerne, eller nærmere bestemt tilhengerfestene på kjøretøyene ble undersøkt.

– To vogntog fikk bruksforbud med feil på drag og hengerfeste. Begge fikk tillatelse til å lesse av henger og kjøre til nærmeste godkjente verksted for å få dette ordnet, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

12 kjøretøy kontrollert

Totalt ble 12 kjøretøy vinket til side for en utvidet kontroll i løpet av kontrollen.

Det ble funnet en rekke mangler på de kontrollerte kjøretøyene, blant annet:

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedret før videre kjøring.

Ett ADR-kjøretøy fikk bruksforbud. Det gikk i mangler ved transportdokument og feil på ADR-skilt.

To førere fikk hvert sitt gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Diverse tekniske mangler

Det ble ellers skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene i løpet av kontrollen, som ble avholdt på dagtid.

– Det gikk i sprekker i påbygg, sprekker rammefeste, løse bolter i påbygg, sprekk i drag, stor slark i drag, stor slitasje i hengerfeste, feil med lys, feil med reflekser og feil på underkjøringshinder, heter det i kontrollrapporten.

