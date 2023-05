Polakk dømt til fengsel for vold mot transseksuell person

– Are you a man? spurte polakken i 20-årene den ukjente medpassasjeren som satt bak ham på bussen i Stavanger 18. oktober i fjor.

Da medpassasjeren, som blant annet var iført sminke og høyhælte sko, svarte bekreftende og sa at hen var transseksuell, sa polakken:

– You know I will kill you right here and now.

Deretter gikk polakken ifølge den ferske dom fra Sør-Rogaland tingrett til angrep på medpassasjeren ved å dytte ham ned i setet og mot vinduet, og spyttet vedkommende i ansiktet. Medpassasjeren klarte så å komme seg forbi polakken, men ble innhentet og ble dratt ned mot gulvet.

Fornærmede klarte så igjen å komme seg løs og løp fram i bussen. Polakken løp etter, men ble stoppet av bussjåføren. Sjåføren er også polsk og klarte å roe ned tiltalte.

Da saken gikk i retten, erkjente polakken delvis straffskyld. Han forklarte at volden ikke skjedde på grunn av fornærmedes kjønnsidentitet, men at vedkommende ble et tilfeldig offer fordi han selv var beruset, i dårlig humør og var ute etter bråk.

Han ble imidlertid ikke trodd av retten om at volden mot fornærmede var helt tilfeldig.

– Selv om voldsutøvelsen var beskjeden, er det på det rene at forholdet har skjedd uten foranledning og motivert av fornærmedes kjønnsuttrykk og -identitet, står det i dommen.

I tillegg til volden og hatefulle ytringer ble han dømt for trusler mot politiet dagen etter hendelsen på bussen. Retten kom fram til en fengselsstraff på 120 dager.

(©NTB)