Kjørte i 120 kilometer i timen i 70-sone

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. februar i år, omkring klokken 20.12 kjørte han bil i Operatunnelen i Oslo. Her ble farten hans målt til 120 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 70 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder rapport fra automatisk trafikkontroll og foto av fører og bil. Dermed kom retten at det var bevist at 21-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Retten kom til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Han mistet også førerretten i elleve måneder og må avlegge full ny førerprøve.

