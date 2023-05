Tok inn på hotell, men betalte ikke regningen

Den 39 år gamle mannen erkjente straffskyld for forholdet da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

39-åringen forklarte at han ikke hadde noe sted å bo, og at han spurte en venninne om å bestille hotellrom for ham. Han ønsket ikke å navngi venninnen som hjalp ham, men hun bestilte et rom til ham på et hotell i distriktet og ba ham oppgi navnet til et firma da han kom til hotellet.

Han gjorde dette da han kom til hotellet for at disse skulle sende regning til det aktuelle firmaet. Han bodde på hotellet i perioden fra 15. desember i fjor til 12. januar i år og bestilte mat og drikke og vask av klær for 44.367 kroner, uten at det ble betalt for oppholdet.

Retten kom også til at han skulle dømmes for en ordensforstyrrelse som fant sted 9. februar i år.

«Det er hotellbedrageriet som er det mest alvorlige forholdet. Dette er forhold av samfunnsskadelig karakter, som er plagsom for de virksomheter som rammes. Rent konkret har forholdet har også medført frykt og uro hos de hotellansatte, som opplevde at tiltalte ikke var den han utga seg for. Retten legger til grunn at et hotellbedrageri hvor tapet er på 44.367 kroner isolert sett kvalifiserer for en betinget fengselsstraff mellom 30 og 45 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at dette er 39-åringens 13. dom og at det skulle legges vekt på dette i forbindelse med straffeutmålingen.

Dermed ble straffen fengsel i 90 dager der han får fradrag for 85 dager i varetekt. Han ble også dømt til å betale 44.367 kroner i erstatning til hotellet.

[ Skal ha hatt 273 gram kokain og 78 gram 3-CMC ]