Kolliderte med biler i kokainrus

Den 47 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

8. februar i år, rundt klokken 02.10 kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av kokain. I forbindelse med kjøringen kjørte han to parkerte biler som fikk materielle skader.

Samme natt utførte også 47-åringen skadeverk ved at han knuste ruter og en dør med stein og et treningsmanual.

«Ved bevisvurderingen har retten lagt særlig vekt på tiltaltes egen forklaring som i det vesentlige bekrefter hendelsesforløpet. Objektivt sett har tiltalte handlet som beskrevet i tiltalebeslutningen», heter det i dommen.

Retten la også vekt på forklaringene til vitner og politi samt at analyseresultatet konkluderte med at 47-åringen var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«Tiltalte hadde en promille på over 1,2 da han kjørte, noe som er høyt og kraftig reduserer den årvåkenhet som kreves av en bilfører. Videre kjørte tiltalte inn i to andre biler og det oppsto materielle skader på de involverte kjøretøyene. Tiltalte har derfor utgjort en reell og seriøs trussel overfor seg selv og andre», heter det i dommen.

I formildende retning kom retten til at den skulle legge noe vekt på 47-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 45 dager. Han må også betale en bot på 50.000 kroner og mistet førerretten i to år og seks måneder.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

[ Stort gartnerfirma gikk konkurs – 24 ansatte mister jobben ]