Firma som har drevet med telefonsalg ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at Salgvest AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 731.701 kroner i skyldig skatt og moms.

Salgvest AS erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det ovennevnte beløp. Virksomheten er igangværende og har ansatte. Saksøkte erkjente under rettsmøtet å være insolvent, men motsatte seg åpning av konkurs.

Salgvest AS har drevet med telefonsalg og sentralbordtjenester og har holdt til på Mariero i Stavanger. Salgvest AS omsatte for nesten 2,7 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 263.000 kroner. Firmaet er oppført på proff.no med ni ansatte.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 22.03.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte og saksøktes midler ble antatt å ikke være tilstrekkelig for dekning av gjelden. Det foreligger derfor presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 30. juni.

