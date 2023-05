Like før klokken 07.00 lørdag morgen fikk nødetatene melding om røykutvikling i en bolig i Lauvåsvågen på Hommersåk. Klokken 07.26 melder politiet at brannen er slukket.

Én beboer ble tatt med til sykehus for å bli sjekket for røykskader. Alle personer på stedet ble gjort rede for, opplyser Sør-Vest politidistrikt.