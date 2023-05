Trakk lift som var for tung – fikk bruksforbud

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag formiddag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

En lastebil hadde overvekt på 1000 kilo over frimargin og fikk 6500 kroner i gebyr og bruksforbud fram til den hadde lovlig vekt.

En personbil trakk en lift som var for tung for bilen og fikk bruksforbud.

To personbiler ble avskiltet på grunn av manglene periodisk kjøretøykontroll.

Én fører fikk 500 kroner i dokumentgebyr.

Én lastebil hadde feil med svingskive og fikk bruksforbud fram til dette var utbedret.

Én lastebil var lastet feil og måtte laste om før videre kjøring.

Én spesialtransport var feilmerket. Denne fikk bruksforbud og måtte merke riktig før videre kjøring.

Én lastebil måtte sikre last etter krav før videre kjøring.

Også torsdag kveld ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Én fører ble anmeldt på stedet for ikke å ha stanset for skiltet kontroll. Vedkommende ble også kontrollert for kjør- og hviletid. Der det ble avdekket fem mindre lovbrudd, og fem lovbrudd som resulterte i anmeldelse på kjør- og hviletid. Foretaket fikk et gebyr på 8000 kroner for forhold som fører hadde brudd på.

Ett lett kjøretøy ble avskiltet, for manglende periodisk kjøretøykontroll. Det viste seg at føreren ikke hadde sertifikat og ble anmeldt i samarbeid med Egersund politidistrikt.

Én utenlandsk varebil fikk bruksforbud for manglende leiekontrakt mellom selskap som eier bil og foretak som drev transporten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for lys i og ved frontrute. Fører måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

To kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Begge kjøretøy hadde gode bremser.

Ett kjøretøy fikk teknisk mangellapp på sprukket frontrute.

