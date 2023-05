Skal ha hatt 273 gram kokain og 78 gram 3-CMC

14. juni må en 33 år gammel mann fra Sandnes møte i retten tiltalt for oppbevaring av narkotika.

13. november 2020, omkring klokken 03.00 skal politiet ha vært hjemme i boligen hans i Sandnes.

Der skal han ha oppbevart 273,3 gram kokain, 369,5 gram ecstasy, 54,11 gram hasj og 78,12 gram av stoffet 3-CMC.

3-CMC er en forkortelse for 3-klorometkatinon og ifølge Wikipedia er det et sentralstimulerende medikament av katinonklassen som har blitt solgt på nett som et designermedikament, hovedsakelig i europeiske land som Irland, Italia, Polen og Sverige. Farmakologien til 3-CMC er ukjent, selv om det sannsynligvis er et dopamin- og serotoninfrigjørende middel.

Tiltalen lyder på grov narkotikaforbrytelse da det særlig er lagt vekt på hva slags stoff det gjelder, mengden og overtredelsens karakter.

