Fikk gebyr og ble avskiltet på stedet

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon mandag. I tillegg hadde Statens vegvesen en mobil kontroll på Nord-Jæren.

Resultatet av kontrollene var følgende:

Én lastebil var elektronisk avregistrert. Dette ga et gebyr på 5000 kroner og inndragning av skiltene.

Seks kjøretøy fikk en reaksjon på teknisk mangel.

Én lastebil fikk bruksforbud på grunn av avrenning av fiskevann.

Én lastebil fikk bruksforbud for overvekt.

Én lastebil fikk bruksforbud for tørr svingskive.

To foretak ble rapportert for feil vektårsavgift.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for feil merking av spesialtransport.

Ifølge Statens vegvesen viste kontrollen at de aller fleste hadde alt i orden og at det er en bra standard på yrkestransporten.

Også tirsdag ble det holdt en kontroll på Sokn kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Én lastebil hadde for høy vekt på bakre akslinger, han måtte laste ned til lovlig vekt og fikk et gebyr på kr 6500 for dette.

Én lastebil hadde tekniske mangler med lys, førersete, underkjørings hinder og lås på et skap, må fremvises Statens vegvesen for kontroll

Én spesialtransport fikk bruksforbud og måtte sikre lasten etter krav før videre kjøring.

Én spesialtransport fikk bruksforbud måtte flytte lasten før videre kjøring

Én tilhenger manglet vognkort og det ble 500 kroner i dokumentgebyr og bruksforbud. Utenlandsk tilhenger må ha med vognkort for og vise råderett over kjøretøy, norske kan ha digitalt eller kopi som gyldig vognkort.

Én lastebil manglet gyldig transportløyve og fikk bruksforbud.

Én lastebil hadde teknisk mangel på eksos og fikk mangellapp.

Én lastebil hadde løst stigtrinn og fikk teknisk mangel.

Én spesialtransport hadde feil merking og fikk bruksforbud.

Én personbil med tilhenger ble anmeldt for manglende bremselys på båthenger, her virket heller ikke lys, bremser og den hadde overlast. Det ble gitt teknisk mangel, anmeldelse og bruksforbud.

