Tatt i 132 kilometer i timen i 80-sone

Den 46 år gamle kvinnen fra Haugesund kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

5. april i år, omkring klokken 17.19, kjørte hun bil i Saglandsbakken på E 39. Her ble farten hennes målt til 132 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

I retten forklarte hun at hun kjørte en ny elbil som de fikk i februar, og som hun stort sett før denne turen kun hadde kjørt lokalt i Haugesund. I det aktuelle området hadde hun kjørt i kø bak saktegående biler. Da hun fikk anledning kjørte hun forbi i et forbikjøringsfelt og ble målt av politiet under forbikjøringen. Farten hun ble målt til var høyere enn det hun forventet, bilen gikk mye raskere enn det den gamle bilen hennes gjorde. Hun forklarte også at Hun ble overrasket over hastigheten hun ble målt til, og at hun ikke trodde at det gikk så raskt å komme opp i så høy hastighet.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen hvor det er angitt måleresultatet ved fartskontrollen, sammenholdt med angivelse av at protokoll for test av laser er fulgt. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at kvinnen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Hun mistet også førerretten i seks måneder der hun får fradrag for tiden som har gått siden kjøringen fant sted.

